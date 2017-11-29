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Обмен пленными обсудят члены Контактной группы в Минске
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    Обмен пленными обсудят члены Контактной группы в Минске

    2:00  29 Ноября 2017
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    Обмен пленными обсудят члены Контактной группы в Минске

    Минск, 29 ноября. Члены Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе очередного заседания в Минске обсудят вопрос обмена пленными.

    Сообщается, что перед сторонами конфликта поставлена задача осуществить обмен до новогодних праздников.

    Ранее в Киеве заявили о готовности провести освобождение части удерживаемых лиц. Напомним, что стороны не проводили обмен пленными уже четырнадцать месяцев.

    Ранее Газета.ру сообщала, что самопровозглашенная Донецкая народная республика готова обменять пленных украинских военных почти на 300 человек, которые должна отдать Украина.

     

    Автор: Ирина Новикова
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    #контактная группа #минск #обмен пленными
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