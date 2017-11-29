США пока открыты к дипломатическому решению кризиса вокруг КНДР – Тиллерсон

Вашингтон, 29 ноября. США осуждают ракетный пуск, произведенный КНДР, однако пока что Вашингтон открыт к дипломатическому решению конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«США решительно осуждают запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в Японское море, который угрожает ее соседям, и стабильности региона и мира», – гласит официальное заявление госсекретаря.

Тиллерсон добавил, что США пока что открыты к дипломатическому решению конфликта. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон готов присоединиться к поиску мирного решения, способствующего денуклеаризации острова.

Напомним, что в ночь на среду Северная Корея провела пуск ракеты, которая упала примерно в 210 километрах от японского побережья. Отмечается, что она достигла высоты 4,5 тысячи километров, преодолев расстояние в 960 километров.