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США пока открыты к дипломатическому решению кризиса вокруг КНДР – Тиллерсон
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    США пока открыты к дипломатическому решению кризиса вокруг КНДР – Тиллерсон

    1:35  29 Ноября 2017
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    США пока открыты к дипломатическому решению кризиса вокруг КНДР – Тиллерсон

    Вашингтон, 29 ноября. США осуждают ракетный пуск, произведенный КНДР, однако пока что Вашингтон открыт к дипломатическому решению конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    «США решительно осуждают запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в Японское море, который угрожает ее соседям, и стабильности региона и мира»,  – гласит официальное заявление госсекретаря.

    Тиллерсон добавил, что США пока что открыты к дипломатическому решению конфликта. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон готов присоединиться к поиску мирного решения, способствующего денуклеаризации острова.

    Напомним, что в ночь на среду Северная Корея провела пуск ракеты, которая упала примерно в 210 километрах от японского побережья. Отмечается, что она достигла высоты 4,5 тысячи километров, преодолев расстояние в 960 километров.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #кндр #ракета #тиллерсон
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