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Украина
Детсады, школы и дома остались без отопления в Кропивницком на Украине
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    Детсады, школы и дома остались без отопления в Кропивницком на Украине

    1:41  29 Ноября 2017
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    Детсады, школы и дома остались без отопления в Кропивницком на Украине

    Киев, 29 ноября. Более 100 домов, два детсада, а также несколько школ и училище областного центра Кропивницкий на Украине отключены от отопления.

    Как сообщил телеканал «1+1» во вторник, АО «Кировоградгаз» «ежедневно отключает котельные, так как потребители и городские власти задолжали за использованный ранее газ».

    На данный момент в Кропивницком (так после декоммунизации стал называться город Кировоград) отключены семь котельных. Дети мерзнут в школах и техникумах: температура в помещениях едва достигает 10 градусов. Из-за отсутствия отопления сокращены занятия. 

    Работники котельных опасаются сильных морозов, с приходом которых из-за замерзшей воды могут лопнуть трубы.

    Детсады, школы и дома остались без отопления в Кропивницком на Украине

    Местные власти заявляют, что долги перед газовщиками находятся в процессе реструктуризации.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, начальник главного управления ЖКХ городского совета Виктор Кухаренко заявил, что «отключение от газа котельных города в отопительный период является противозаконным актом».

    «Городской голова Андрей Райкович уже подал в адрес местной прокуратуры представление о совершении уголовного преступления. И тот, кто отдал приказ оставить детей без тепла в школах и детских садах, должен нести ответственность», — заявил Кухаренко.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #отопление #газ
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