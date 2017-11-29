Детсады, школы и дома остались без отопления в Кропивницком на Украине

Киев, 29 ноября. Более 100 домов, два детсада, а также несколько школ и училище областного центра Кропивницкий на Украине отключены от отопления.

Как сообщил телеканал «1+1» во вторник, АО «Кировоградгаз» «ежедневно отключает котельные, так как потребители и городские власти задолжали за использованный ранее газ».

На данный момент в Кропивницком (так после декоммунизации стал называться город Кировоград) отключены семь котельных. Дети мерзнут в школах и техникумах: температура в помещениях едва достигает 10 градусов. Из-за отсутствия отопления сокращены занятия.

Работники котельных опасаются сильных морозов, с приходом которых из-за замерзшей воды могут лопнуть трубы.

Местные власти заявляют, что долги перед газовщиками находятся в процессе реструктуризации.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, начальник главного управления ЖКХ городского совета Виктор Кухаренко заявил, что «отключение от газа котельных города в отопительный период является противозаконным актом».