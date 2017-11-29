Делегация Дамаска станет участником раунда межсирийских переговоров в Женеве

Женева, 29 ноября. Делегация официального Дамаска примет участие в очередном раунде межсирийских переговоров, который пройдет в среду в Женеве.

Сообщается, что в Швейцарию прибудут представители правительства Сирии во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари.

Отмечается, что сирийская делегация приняла решение об участии в переговорах после «интенсивных консультаций с российской стороной».

На повестке дня переговоров в Женеве находятся четыре группы вопросов, среди которых вопросы управления, борьбы с терроризмом, новой конституции и выборов. В ходе восьмого раунда упор будет сделан на последних двух темах.

Ранее Газета.ру сообщала, что 28 ноября в Женеве стартуют переговоры по политическому урегулированию в Сирии.