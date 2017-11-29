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Весь мир
Турецкие СМИ обвинили курдов в обстреле поста на границе с Сирией
Весь мир
Турецкие СМИ обвинили курдов в обстреле поста на границе с Сирией
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    Турецкие СМИ обвинили курдов в обстреле поста на границе с Сирией

    1:14  29 Ноября 2017
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    Турецкие СМИ обвинили курдов в обстреле поста на границе с Сирией

    Анкара, 29 ноября. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) обстреляли пограничный пост турецкой армии в провинции Килис. Как сообщает издание Huriyet, был ранен один турецкий солдат.

    Как пишут турецкие СМИ, огонь велся со стороны сирийского региона Африн, который находится под контролем YPG. Турецкие военнослужащие открыли ответный огонь. Отмечается, что пока нет официального подтверждения этой информации.

    Власти Турции рассматривают YPG как террористическую организацию, связанную с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), пишет «Газета.ru».

    Напомним, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что ВС Турции могут провести военную операцию в Африне против сил YPG, назвав их угрозой национальной безопасности страны. Его слова подтвердил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, заявив, что военная операция может начаться в самое ближайшее время.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #турция #обстрел #эрдоган #курды
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