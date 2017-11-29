Жителя Херсона осудили на пять лет за призыв к миру на Украине

Киев, 29 ноября. Генический районный суд Херсонской области осудил на пять лет тюрьмы местного жителя Эдуарда Коваленко за «препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины», сообщает пресс-служба Службы безопасности страны.

По данным СБУ, Коваленко в январе 2015 года «публично призывал граждан к саботажу процессов мобилизации на Украине».

«Также «агитатор» подстрекал людей к захвату местных органов власти, военкоматов и подразделений полиции», — говорится в сообщении СБУ.

Жителя Херсона приговорили к пяти годам лишения свободы.

По данным украинских СМИ, в тот день Коваленко стоял у здания военкомата с плакатом с надписью: «Город Херсон. Нет войне».

Отметим, ранее за призыв бойкотировать четвертую волну мобилизации суд приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы журналиста Руслана Коцабу. Позже Апелляционный суд оправдал его и освободил. Однако в июне Высший суд отменил решение и отправил его на новое рассмотрение. Коцаба провел в СИЗО около полутора лет.