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Политика
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Украина
Жителя Херсона осудили на пять лет за призыв к миру на Украине
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    Жителя Херсона осудили на пять лет за призыв к миру на Украине

    1:06  29 Ноября 2017
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    Жителя Херсона осудили на пять лет за призыв к миру на Украине

    Киев, 29 ноября. Генический районный суд Херсонской области осудил на пять лет тюрьмы местного жителя Эдуарда Коваленко за «препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины», сообщает пресс-служба Службы безопасности страны.

    По данным СБУ, Коваленко в январе 2015 года «публично призывал граждан к саботажу процессов мобилизации на Украине». 

    «Также «агитатор» подстрекал людей к захвату местных органов власти, военкоматов и подразделений полиции», — говорится в сообщении СБУ.

    Жителя Херсона приговорили к пяти годам лишения свободы.

    По данным украинских СМИ, в тот день Коваленко стоял у здания военкомата с плакатом с надписью: «Город Херсон. Нет войне».

    Жителя Херсона осудили на пять лет за призыв к миру на Украине

    Отметим, ранее за призыв бойкотировать четвертую волну мобилизации суд приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы журналиста Руслана Коцабу. Позже Апелляционный суд оправдал его и освободил. Однако в июне Высший суд отменил решение и отправил его на новое рассмотрение. Коцаба провел в СИЗО около полутора лет.

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #суд #украина
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