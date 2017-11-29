Генпрокуратура Украины сообщила о перекрытии канала нелегальной миграции в ЕС

Киев, 29 ноября. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что правоохранители перекрыли в Киевской области канал нелегальной миграции в Евросоюз.

«Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности задержала группу лиц, которая организовала канал нелегальной миграции, изготовление поддельных документов (паспорта гражданина Украины, паспорта для выезда за границу и др.), их сбыт гражданам Украины и зарубежных стран», — говорится в сообщении Сарган.

Она также отметила, что было задержано трое подозреваемых. По ее словам, в преступную группу входили граждане азиатских стран, РФ и Украины, исповедующие радикальный ислам и причастные к деятельности террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Следственными органами было установлено, что за отправку в страны Западной Европы граждане Украины и иностранцы платили преступникам 6000 долларов США.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

1 Организация запрещена на территории РФ.