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ВКС РФ возглавил командующий группировкой в Сирии — МО РФ
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    ВКС РФ возглавил командующий группировкой в Сирии — МО РФ

    0:54  29 Ноября 2017  /обновлено: 1:19  29 Ноября 2017
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    ВКС РФ возглавил командующий группировкой в Сирии — МО РФ

    Москва, 29 ноября. Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические РФ. Информация появилась на сайте печатного органа Минобороны РФ, газеты «Красная звезда».

    Суровикин возглавит ВКС РФ вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации.

    Как сообщается на сайте Минобороны РФ, Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске.

    С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чечни. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

    В октябре 2013 года был назначен командующим войсками Восточного военного округа. С июня командует российской группировкой в Сирии.

    Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги» и тремя орденами Мужества.

    ВКС РФ возглавил командующий группировкой в Сирии — МО РФ

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #вксрф #бондарев #суровикин
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