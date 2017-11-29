Москва, 29 ноября. Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические РФ. Информация появилась на сайте печатного органа Минобороны РФ, газеты «Красная звезда».

Суровикин возглавит ВКС РФ вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске.

С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чечни. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

В октябре 2013 года был назначен командующим войсками Восточного военного округа. С июня командует российской группировкой в Сирии.

Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги» и тремя орденами Мужества.