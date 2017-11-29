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Картина Фешина была продана на аукционе Sotheby's за 3,65 млн фунтов
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    Картина Фешина была продана на аукционе Sotheby's за 3,65 млн фунтов

    0:49  29 Ноября 2017  /обновлено: 0:56  29 Ноября 2017
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    Картина Фешина была продана на аукционе Sotheby's за 3,65 млн фунтов

    Лондон, 29 ноября. Картина художника Николая Фешина «Портрет Надежды Сапожниковой» была продана на лондонском аукционе Sotheby's за 3,65 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

    В этот вторник лондонский аукционный дом выставил на торги русскую живопись XVIII-XIX веков и образцы советского искусств. Картина Фешина стала главным лотом торгов, первоначально оцененным в 1,2 -1,8 миллиона фунтов, пишет «Газета.ru».

    Кроме Фешина были выставлены работы художницы-авангардистки Александры Экстер, а также Константина Маковского, Петра Верещагина и Исаака Левитана. Сообщается, что одну из картин Экстер приобрели за 240 тысяч фунтов.

    Еще один аукцион, «Искусство Советского союза», пройдет позже. Отмечается, что таким образом аукционный дом хочет отметить столетнюю годовщину Октябрьской революции.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #sothebys #картина #аукцион #фешин
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