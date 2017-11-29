Читатели NI убеждены, что Россия не станет медлить с производством Су-57 и С-500

Вашингтон, 29 ноября. Американский портал The National Interest (NI) выразил сомнение в том, что Россия сумеет в срок оснастить армию новейшими истребителями Су-57, а также системами ПВО С-500. Однако читатели статьи, опубликованной на американском сайте, убеждены, что у России достаточно возможностей осуществить задуманное в срок.

Выпуск истребителя пятого поколения и новейшей системы ПВО, согласно данным издания, намечен на 2020 год. Однако NI убежден, что истребитель не будет выпускаться в больших объемах до 2027 года из-за отсутствия модернизации двигателей. Наиболее вероятным сроком выпуска С-500 издание полагает 2030 год.

Однако американские читатели не согласны с выводами автора. Они напомнили, что Су-35, на смену которому идет Су-57, уже умеет хорошую авионику и характеристики истребителя пятого поколения; поэтому нет необходимости экстренно заменять вполне актуальный самолет. Также читатели отметили, что Россия имеет возможности для «ускорения», что позволит при необходимости во время ввести новые системы вооружения в строй.