Россия готова дать отпор любым попыткам раскачать ситуацию вокруг КНДР – Клинцевич

Москва, 28 ноября. Россия готова оказать отпор по всем линиям, включая институты ООН, любым попытка осложнить ситуацию в мире в связи с недавними ракетными пусками, проведенными КНДР. С таким заявлением выступил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

«Россия готова дать резкий отпор по всем линиям, в том числе через институты ООН, любым попыткам осложнить ситуацию в мире, от кого бы они ни исходили. Делегация российского парламента, находящаяся сейчас в КНДР, еще раз это подтвердила», – приводит слова сенатора РИА Новости.

По мнению Клинцевича, действия руководителя КНДР Ким Чен Ына часто лишены всякой логики. В данном случая, как считает сенатор, глава КНДР запустил «пробный шар», чтобы посмотреть, как реакция последует в ответ на его действия.

Сенатор выразил надежду, что США имеют достаточно мудрости, чтобы воздержаться от ответных действий. Он напомнил, что мир в наши дни весьма хрупок, чтобы испытывать его на прочность.