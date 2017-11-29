Климкин анонсировал новый санкционный список США против России

Киев, 29 ноября. Минфин США готовит новый список российских предпринимателей, которые могут подпасть под санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, Минфин должен подготовить обновленный список уже в конце января. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что «список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию».

Как сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ, Климкин заявил, что Киев работал с Вашингтоном по вопросу принятия соответствующего акта о противодействии «российскому влиянию».

Ранее во вторник американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты и Европа совместно противодействуют «российской агрессии» с помощью «согласованной санкционной политики».