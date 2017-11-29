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Экономика
Кудрин оценил предложение Путина о выплатах для детей до полутора лет
Экономика
Кудрин оценил предложение Путина о выплатах для детей до полутора лет
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    Кудрин оценил предложение Путина о выплатах для детей до полутора лет

    0:00  29 Ноября 2017
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    Кудрин оценил предложение Путина о выплатах для детей до полутора лет

    Москва, 29 ноября. Председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина ввести выплаты для детей до полутора лет.

    Кудрин в своем микроблоге в Twitter подчеркнул, что предложение президента «важный шаг в сторону развития человеческого капитала». По его мнению, подобные меры «поддержат нуждающиеся молодые семьи с детьми».

    Напомним, в ходе заседания координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей Путин заявил, что с января 2018 года будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца. Кроме того, сообщал телеканал RT, глава государства предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года.

    Кудрин оценил предложение Путина о выплатах для детей до полутора лет

    Также президент предложил запустить специальную программу по улучшению жилищных условий российских семей, имеющих двух и более детей.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #дети #путин #кудрин #выплаты
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