Трампу доложили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты

Вашингтон, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп был проинформирован о пуске баллистической ракеты Северной Кореей еще в тот момент, когда ракета находилась в воздухе. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президенту было доложено о ситуации с Северной Кореей ещё тогда, когда ракета была в воздухе», — написала она.

Пентагон также отреагировал на запуск ракеты Северной Кореей. В пресс-службе американского военного ведомства указали, что сейчас находятся «в процессе оценки ситуации».

Северная Корея проводит испытательные пуски ракет несколько раз в месяц с апреля этого года, однако данный пуск является первым с 15 сентября.

По предварительным данным, сегодня были запущены три ракеты, одна из которых упала в 210 километрах от японского побережья. Власти Японии уже заявили протест.