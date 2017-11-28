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Трампу доложили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты
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    Трампу доложили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты

    23:43  28 Ноября 2017  /обновлено: 23:44  28 Ноября 2017
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    Трампу доложили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты

    Вашингтон, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп был проинформирован о пуске баллистической ракеты Северной Кореей еще в тот момент, когда ракета находилась в воздухе. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

    «Президенту было доложено о ситуации с Северной Кореей ещё тогда, когда ракета была в воздухе», — написала она.

    Пентагон также отреагировал на запуск ракеты Северной Кореей. В пресс-службе американского военного ведомства указали, что сейчас находятся «в процессе оценки ситуации».

    Северная Корея проводит испытательные пуски ракет несколько раз в месяц с апреля этого года, однако данный пуск является первым с 15 сентября.

    По предварительным данным, сегодня были запущены три ракеты, одна из которых упала в 210 километрах от японского побережья. Власти Японии уже заявили протест.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #трамп #кндр #северная корея #ракета #корея
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