Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Кудрин оценил предложение Путина о выплатах для детей до полутора лет
Новороссия
Донбасс: два дома повреждены обстрелами ВСУ на севере Горловки 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: два дома повреждены обстрелами ВСУ на севере Горловки 

    23:38  28 Ноября 2017
    39

    Донбасс: два дома повреждены обстрелами ВСУ на севере Горловки 

    Донецк, 28 ноября. Два жилых дома в горловском поселке Зайцево повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ вечером во вторник, заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

    Представитель командования сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Зайцево, по улице Артемовская, 40, зафиксировано прямое попадание в крышу жилого дома, а в доме №38 вылетели окна.

    Среди мирного населения жертв и пострадавших нет.

    Донбасс: два дома повреждены обстрелами ВСУ на севере Горловки 

    Как сообщала ранее «Газета.ру», за предыдущие сутки ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР почти 400 боеприпасов. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #новороссия #горловка #зайцево
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть