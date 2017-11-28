Донбасс: два дома повреждены обстрелами ВСУ на севере Горловки 

Донецк, 28 ноября. Два жилых дома в горловском поселке Зайцево повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ вечером во вторник, заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

Представитель командования сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Зайцево, по улице Артемовская, 40, зафиксировано прямое попадание в крышу жилого дома, а в доме №38 вылетели окна.

Среди мирного населения жертв и пострадавших нет.

Как сообщала ранее «Газета.ру», за предыдущие сутки ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР почти 400 боеприпасов.