Дамаск, 28 ноября. Колонна грузовиков доставила в населенный пункт Нашабия 54 тонны гуманитарного груза. Безопасность конвоя на пути следования через лагерь беженцев Вафидин обеспечили российские военные, сообщил источник в Дамаске.

По данным источника, конвой приехал в Нашабию в среду. Утром колонна грузовиков выйдет обратно через КПП №1 в районе Мухайм Аль-Вафидин, через Думу.

Шесть машин — с продовольствием. Вес груза составил 36 тонн. Еще три машины были с медикаментами (18 тонн). В общей сложности в населенный пункт доставили 54 тонны гуманитарного груза. Источник подчеркнул, сообщает РИА Новости, что российские военные обеспечили безопасность прохождения колонны.

На данный момент поселение Нашибия находится под контролем незаконных вооруженных формирований.

Как ранее сообщал телеканал RT, по заявлению Минобороны РФ, США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе, изолировали более 50 тыс. человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи.