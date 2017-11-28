КНДР запустила три ракеты, одна из которых упала вблизи японского побережья – СМИ

Токио, 28 ноября. Северная Корея запустила три баллистических ракеты, одна из которых, вероятно, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает телеканал Эн-эйч-кей, ссылаясь на собственный источник в японском правительстве.

Предположительно, одна из ракет упала в 210 км к западу от северной префектуры Аомори. В то же время, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что пока район падения ракеты не определен и японское правительство анализирует данные о проведенном запуске. По данным японских военных, корейская ракета находилась в воздухе около 50 минут, пишет газета «Известия».

Отмечается, что это первый ракетный пуск, проведенный Северной Кореей с 15 сентября.