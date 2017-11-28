Россияне простились с Хворостовским в Москве: Он даже сейчас собрал настоящий аншлаг. ФАН-ТВ

В Москве прошла церемония прощания с Народным артистом России Дмитрием Хворостовским. С самого утра у входа в Московскую филармонию собралась длинная очередь. Проводить в последний путь великого оперного певца современности сюда пришли сотни людей, в том числе корреспонденты ФАН-ТВ.

Поклонников таланта Дмитрия Хворостовского в России и за ее пределами – великое множество. Те, кого смогла вместить Московская филармония в этот печальный день, составляют лишь малую часть ценителей творчества этого выдающегося оперного исполнителя. Того, кто сделал так много – и ушел так рано. Репортер ФАН-ТВ побеседовала с теми, кто решил отменить все дела и посетить церемонию прощания, чтобы проводить Дмитрия Хворостовского в последний путь.

– Наверное, сегодня для меня это отчасти личная потеря, утрата, потому что был сложный период, и его жизнеутверждающая жизненная позиция во многом вдохновляла, чтобы идти дальше, продолжать, – говорит Регина.

– Слезы, слезы. Все дни слезы. Я посещала концерты и слушаю его музыку. Диск вот, как раз, на его концерте. Эти песни – они за душу берут, – признаётся Фаина.

– Незабываемая его энергия, его сила, его тембр. Я не могу, – борется с нахлынувшими чувствами Алексей.

– Ту музыку, которую он исполнял со своей такой неповторимой особенностью, мы через себя пропускали, воспринимали очень лично. Все мы, в принципе, знаем эти старые советские и даже более старые – еще русские, практически народные песни. Те, что он на новый лад исполнял и давал им новую жизнь, новое дыхание, – вспоминает Александр.

– Вообще, я рок слушаю, я извиняюсь, металл, – неожиданно заявляет Мария. – Но благодаря ему я полюбила оперу. Его не забудут никогда. Если один человек помнит его, значит, он еще будет жить вот здесь.

В зале Чайковского прошла панихида. Нескончаемый поток цветов, трогательные речи друзей, поклонников, политиков, деятелей культуры. Уход именитого оперного баритона стал потерей величайшего патриота России и трагедией для всего мира.

В церемонии прощания принял участие народный артист РСФСР Лев Лещенко:

– Он был удивительно благородным человеком, и это благородство, наверное, говорило о том, что мы, русские люди, открыты всему миру, мы хотим диалога со всем миром. И он был гражданином своего Отечества, он прославлял нашу Родину на всех сценах мира. Мы гордились, мы восторгались им, мы переживали вместе с ним, мы радовались и получали удовольствие от его удивительно совершенного искусства. Я смотрю на этот зал… И Дима опять, извините за это сравнение, собрал аншлаг настоящий. Это не каждому дано.

На траурном мероприятии также присутствовала заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец:

– Его профессиональные наследники, его соратники, я надеюсь, будут продолжать его дело. Но утрата, которая постигла нас, – она тяжелейшая. Она крайне тяжела для всей нашей культуры, для мировой культуры, для культуры России. Но она втройне тяжелее для его семьи. Память о Дмитрии Александровиче будет с нами всегда, пусть мир ему будет пухом.

Гроб с телом Хворостовского закрыли по просьбе его семьи: опухоль мозга изменила лицо певца до неузнаваемости. О том, что «золотой тембр» неизлечимо болен, стало известно в 2015 году. После этого певец редко появлялся на публике, отменял многие выступления. Изнуренный тяжелым лечением, с травмой плеча, он успел попрощаться с самыми родными слушателями этим летом, на концерте в Красноярске.

В Москву на прощание с певцом приехал временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс:

– Этот концерт стал прощальным, буквально потряс всех. Величественная музыка его голоса, которую мы всегда открывали вновь и вновь на каждом концерте, его мужество, его стойкость, его тяга к земле, которая его родила, и какой-то особый, устремленный в вечность оптимизм никого не мог оставить равнодушным, и практически весь концерт зрители встречали и аплодировали ему только стоя.

Евгений Герасимов, народный артист Российской Федерации, актер, режиссер, депутат Московской городской Думы, тоже сказал несколько слов:

– Мне приходилось обращаться к нему и просить его принять участие в ряде благотворительных встреч, концертов. Никогда не было отказа. И в этом зале он проводил эти встречи с собой, со своим гением.

– Учил слушать классическую музыку, учил не быть такими черствыми, – говорит Ольга. – Вот эти проекты про «Песни военных лет» – наверное, чтобы быть ближе и доступно объяснить нашему поколению, что музыка бывает разной, и что она должна у каждого быть в сердце.

Всемирную славу солисту Красноярского государственного театра оперы и балета принесла победа на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Великобритании. Позже он получил звание Народный артист России, был награжден российскими орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Хворостовский оставил миру огромное творческое наследие – от опер Масканьи, Верди до шедевров советской эстрады. И сегодня легендарный «Демонический» баритон продолжает звучать в сердцах миллионов.

– Мы тоже музыканты, – рассказывает Артак. – Для нас он пример очень большого мужества. Если, например, приходится учить какие-то вокальные партии, мы непосредственно первым делом ищем имя Хворостовского, потому что это пример того, как надо исполнять все произведения, которые он исполнил. Он навсегда останется в наших сердцах, мы всегда будем его помнить, всегда будем стараться перенести это в другое поколение, передать, показывать, что был такой человек, такой профессионал, что надо равняться именно на таких людей.

Под громкие аплодисменты гроб с телом Хворостовского вынесли из зала. Сотни москвичей у филармонии провожали кортеж овациями и возгласами. Согласно воле артиста, его кремировали, а прах разделили на две капсулы. Одну теперь поместят в мемориальный объект Красноярска, другую захоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище.

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