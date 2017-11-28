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Сирия: еще четыре поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к режиму тишины
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    Сирия: еще четыре поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к режиму тишины

    23:19  28 Ноября 2017
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    Сирия: еще четыре поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к режиму тишины

    Москва, 28 ноября. Четыре населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    За сутки подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Шуха, Барис, Масаада провинции Алеппо и Хербет-Эс-Сауда провинции Хомс

    По словам Кураленко, за сутки в свои дома возвратились 32 человека. Из них в провинции Алеппо — 10 и Хомс — 22 человека. Российские военные медики оказали медицинскую помощь 83 жителям Сирии. 

    Сотрудники российского Центра примирения провели встречу российского и иранского отделов ирано-российско-турецкого совместного Координационного центра с участием командования войск ВС РФ в Сирии. Стороны обсудили проблемные вопросы соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации №1 «Идлиб».

    Сирия: еще четыре поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к режиму тишины

    Помимо этого было проведено шесть телефонных переговоров с представителями и лидерами отрядов вооруженной оппозиции. Сотрудники Центра получили сведения о соблюдении режима тишины в зонах деэскалаций № 2, 3, 4. 

    По словам Кураленко, два гуманитарных конвоя ООН проехали в населенные пункты Хаджми и Эт-Тайба провинции Даръа. Их безопасность совместно осуществляли правительственные силы Сирии, Центр примирения и лидеры вооруженной оппозиции из Южной зоны деэскалации.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо #даръа #хомс
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