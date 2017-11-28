Сирия: еще четыре поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к режиму тишины

Москва, 28 ноября. Четыре населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

За сутки подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Шуха, Барис, Масаада провинции Алеппо и Хербет-Эс-Сауда провинции Хомс.

По словам Кураленко, за сутки в свои дома возвратились 32 человека. Из них в провинции Алеппо — 10 и Хомс — 22 человека. Российские военные медики оказали медицинскую помощь 83 жителям Сирии.

Сотрудники российского Центра примирения провели встречу российского и иранского отделов ирано-российско-турецкого совместного Координационного центра с участием командования войск ВС РФ в Сирии. Стороны обсудили проблемные вопросы соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации №1 «Идлиб».

Помимо этого было проведено шесть телефонных переговоров с представителями и лидерами отрядов вооруженной оппозиции. Сотрудники Центра получили сведения о соблюдении режима тишины в зонах деэскалаций № 2, 3, 4.

По словам Кураленко, два гуманитарных конвоя ООН проехали в населенные пункты Хаджми и Эт-Тайба провинции Даръа. Их безопасность совместно осуществляли правительственные силы Сирии, Центр примирения и лидеры вооруженной оппозиции из Южной зоны деэскалации.