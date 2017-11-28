Япония заявила протест в связи с ракетным запуском в КНДР

Токио, 28 ноября. Власти Японии выразили протест КДНР в связи с осуществлением ракетного запуска во вторник. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы считаем, что подобные провокационные действия со стороны Северной Кореи неприемлемы, и выражаем протест», – заявил он.

Также Ёсихидэ Суга отметил, что в ближайшее время власти Японии проведут заседание совета национальной безопасности в связи с данным ракетным запуском.

Напомним, что Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, пишет газета «Известия». Ракеты была запущена в восточном направлении с полигона в северокорейской провинции Пхёнан-Намдо.