Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Кудрин оценил предложение Путина о выплатах для детей до полутора лет
Весь мир
Япония заявила протест в связи с ракетным запуском в КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Япония заявила протест в связи с ракетным запуском в КНДР

    23:07  28 Ноября 2017
    78

    Япония заявила протест в связи с ракетным запуском в КНДР

    Токио, 28 ноября. Власти Японии выразили протест КДНР в связи с осуществлением ракетного запуска во вторник. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

    «Мы считаем, что подобные провокационные действия со стороны Северной Кореи неприемлемы, и выражаем протест», – заявил он.

    Также Ёсихидэ Суга отметил, что в ближайшее время власти Японии проведут заседание совета национальной безопасности в связи с данным ракетным запуском.

    Напомним, что Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, пишет газета «Известия». Ракеты была запущена в восточном направлении с полигона в северокорейской провинции Пхёнан-Намдо.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #япония #кндр #ракета #протест #корея #запуск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть