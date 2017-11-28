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Испытание ракеты КНДР ставит под опасность жизнь российских парламентариев — Швыткин
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    Испытание ракеты КНДР ставит под опасность жизнь российских парламентариев — Швыткин

    23:00  28 Ноября 2017
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    Испытание ракеты КНДР ставит под опасность жизнь российских парламентариев — Швыткин

    Москва, 28 ноября. Испытание баллистической ракеты КНДР ставит под вопрос безопасность российских парламентариев, находящихся в стране. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

    Швыткин выразил недоумение новыми запусками КНДР. По его мнению, это неуместно, поскольку «там находится наша делегация, обсуждает план мирного урегулирования на Корейском полуострове». 

    «Это ставит под опасность жизнь наших парламентариев, находящихся там», — цитирует словам Швыткина РИА Новости.

    Испытание ракеты КНДР ставит под опасность жизнь российских парламентариев — Швыткин

    Ранее стало известно о новом испытании баллистической ракеты в КНДР. Пуск был осуществлен в среду рано утром с территории провинции Пхенан-Намдо, сообщила «Газета.ру».

    По предварительным данным, ракета находилась в полете около 50 минут. Предположительно, обломки упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.

    Автор: Олеся Волкова
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    #кндр #севернаякорея
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