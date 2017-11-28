Сирия: российские и сирийские военные обеспечили безопасность двух конвоев ООН

Дамаск, 28 ноября. Два гуманитарных конвоя ООН за сутки доставили грузы для жителей сирийской провинции Даръа. Безопасность конвоев обеспечивалась как российскими, так и сирийскими военными. Об этом заявил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

«Правительственными силами Сирийской Арабской Республики, Центром по примирению враждующих сторон и лидерами вооруженной оппозиции, действующей в Южной зоне деэскалации, обеспечена безопасность проведения двух гуманитарных конвоев ООН. В населенные пункты Хаджми и Эт-Тайба провинции Даръа доставлен гуманитарный груз общим весом 176 тонн», – приводит текст сообщения «Газета.ru».

Также сообщается, что жители населенного пункта Хаджми получили около 65 тонн гуманитарной помощи, в то время как жители Эт-Тайбы получили 111 тонн грузов, включая продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности.