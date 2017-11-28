Ургант вместе с хором кадетов спел Познеру «Дядя Вова, мы с тобой»

Москва, 28 ноября. В шоу «Вечерний Ургант», выходящем на Первом канале, показали собственную версию клипа депутата Госдумы Анны Кувычко «Дядя Вова, мы с тобой». Вариант Ивана Урганта был адресован к пришедшему в студию телеведущему Владимиру Познеру.

«Владимира Познера очень любит молодёжь, а особенно – дети. Чтобы доказать это, они сняли видеоклип специально для мэтра российского телевидения!», – прокомментировал клип сам Ургант.

Ургант исполнил пародию вместе с хором кадетов. Клип завершается словами «Дядя Вова, ай лав ю».

Как с иронией отметили многие комментаторы ролика, Познера уже уместнее называть не «дядя Вова», а скорее «деда Вова».