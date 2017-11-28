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Ургант вместе с хором кадетов спел Познеру «Дядя Вова, мы с тобой»
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    Ургант вместе с хором кадетов спел Познеру «Дядя Вова, мы с тобой»

    22:45  28 Ноября 2017
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    Ургант вместе с хором кадетов спел Познеру «Дядя Вова, мы с тобой»

    Москва, 28 ноября. В шоу «Вечерний Ургант», выходящем на Первом канале, показали собственную версию клипа депутата Госдумы Анны Кувычко «Дядя Вова, мы с тобой». Вариант Ивана Урганта был адресован к пришедшему в студию телеведущему Владимиру Познеру.

    «Владимира Познера очень любит молодёжь, а особенно – дети. Чтобы доказать это, они сняли видеоклип специально для мэтра российского телевидения!», – прокомментировал клип сам Ургант.  

    Ургант исполнил пародию  вместе с хором кадетов. Клип завершается словами «Дядя Вова, ай лав ю».

    Как с иронией отметили многие комментаторы ролика, Познера уже уместнее называть не «дядя Вова», а скорее «деда Вова».

    Автор: Антон Зарубин
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    #песня #шоу #познер #ургант
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