Южная Корея нанесла удары по учебным целям после ракетного пуска КНДР

Сеул, 28 ноября. Военные Южной Кореи провели серию высокоточных ракетных ударов по учебным целям в ответ на пуск КНДР баллистической ракеты. Об этом сообщил Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи в опубликованном в этот вторник заявлении.

Как сообщается, сразу после осуществленного Пхеньяном запуска баллистической ракеты, Сеул нанес учебные ракетные удары по целям на одном из военных полигонов страны. Как подчеркивается в заявлении, пуски прошли в обстановке, максимально приближенной к боевой, пишет «Газета.ru».

Отмечается, что подобным образом Республика Корея демонстрирует северному соседу свою готовность немедленно нанести ответный удар в случае необходимости по стратегически важным объектам страны.