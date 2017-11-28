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Весь мир
Южная Корея нанесла удары по учебным целям после ракетного пуска КНДР
Весь мир
Южная Корея нанесла удары по учебным целям после ракетного пуска КНДР
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    Южная Корея нанесла удары по учебным целям после ракетного пуска КНДР

    22:29  28 Ноября 2017
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    Южная Корея нанесла удары по учебным целям после ракетного пуска КНДР

    Сеул, 28 ноября. Военные Южной Кореи провели серию высокоточных ракетных ударов по учебным целям в ответ на пуск КНДР баллистической ракеты. Об этом сообщил Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи в опубликованном в этот вторник заявлении.

    Как сообщается, сразу после осуществленного Пхеньяном запуска баллистической ракеты, Сеул нанес учебные ракетные удары по целям на одном из военных полигонов страны. Как подчеркивается в заявлении, пуски прошли в обстановке, максимально приближенной к боевой, пишет «Газета.ru».

    Отмечается, что подобным образом Республика Корея демонстрирует северному соседу свою готовность немедленно нанести ответный удар в случае необходимости по стратегически важным объектам страны.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #кндр #северная корея #ракета #корея #удар #южня корея
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