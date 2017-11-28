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Победительница «Детского Евровидения» выступит на благотворительном концерте в Казани
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    Победительница «Детского Евровидения» выступит на благотворительном концерте в Казани

    22:31  28 Ноября 2017
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    Победительница «Детского Евровидения» выступит на благотворительном концерте в Казани

    Москва, 28 ноября. Полина Богусевич, одержавшая победу в «Детском Евровидении – 2017», приедет в Казань на благотворительный фестиваль. Об этом сообщил гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого, где учится юная певица, Стелла Хачанянц.

    По словам Хачанянц, 30 ноября в Казани Полина выступит на большом благотворительном фестивале «Добрая волна». Потом ее ждет небольшой отпуск, после которого юная певица собирается записать альбом и снять клип, сообщает «Казанский репортер».

    На прошедшем в Тбилиси международном музыкальном конкурсе россиянка исполнила песню «Крылья». Как сообщала «Газета.ру», она набрала 188 баллов и опередила конкурсанток из Грузии и Австралии.

    Победительница «Детского Евровидения» выступит на благотворительном концерте в Казани

    Девушка ранее уже пообещала журналистам, что «будет много работать и сделает все для того, чтобы попасть на взрослое «Евровидение».

    Как сообщали «Известия», певица Юлия Самойлова поздравила Богусевич с победой и пожелала 14-летней участнице успехов в будущем, на конкурсах уже среди взрослых.

    Автор: Олеся Волкова
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    #евровидение #самойлова #богусевич #детское евровидение
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