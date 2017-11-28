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Земляне смогут купить аудиопослания NASA для внеземных цивилизаций
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    Земляне смогут купить аудиопослания NASA для внеземных цивилизаций

    22:33  28 Ноября 2017
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    Земляне смогут купить аудиопослания NASA для внеземных цивилизаций

    Москва, 28 ноября. Звукозаписывающая компания Ozma Records выпустила на виниловых пластинках аудиозаписи, которые 40 лет назад NASA отправило в космос.

    Сборник состоит из трех пластинок, на которых записаны произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Стравинского и других. Стоимость сборника составляет 98 долларов (около 5,7 тысячи рублей). Пластинки появятся в продаже в январе 2018 года, однако уже сейчас можно сделать предзаказ.

    Напомним, в 1977 году NASA запустило с Земли два беспилотных космических аппарата Voyager 1 и Voyager 2. На борту аппаратов были золотые пластинки с музыкой и приветствиями на 55 земных языках, включая семь древних. Кроме того, в посланиях содержаться изображения и координаты Солнечной системы, записанные двоичным кодом. Предполагается, что аппараты когда-нибудь может обнаружить другая разумная цивилизация.

    Автор: Алексей Громов
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    #nasa #voyager #пластинки
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