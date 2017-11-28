Минфин предложил сократить число льготников в России

Москва, 28 ноября. Министерство финансов выступило с предложением сократить число получателей льгот из бюджета. С соответствующим предложением выступил глава Минфина Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что сокращение числа льготников позволит повысить выплаты тем, кто действительно нуждается в социальной помощи.

«У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — приводит слова Силуанова RT.

Он отметил, что подобные предложения уже обсуждаются в правительстве.

Силуанов добавил, что в случае проведения данная реформа сможет подстегнуть рост потребительского спроса и благосостояния граждан, так как люди смогут больше тратить.