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Экономика
Минфин предложил сократить число льготников в России
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    Минфин предложил сократить число льготников в России

    22:05  28 Ноября 2017
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    Минфин предложил сократить число льготников в России

    Москва, 28 ноября. Министерство финансов выступило с предложением сократить число получателей льгот из бюджета. С соответствующим предложением выступил глава Минфина Антон Силуанов.

    Он подчеркнул, что сокращение числа льготников позволит повысить выплаты тем, кто действительно нуждается в социальной помощи.

    «У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — приводит слова Силуанова RT.

    Он отметил, что подобные предложения уже обсуждаются в правительстве.

    Силуанов добавил, что в случае проведения данная реформа сможет подстегнуть рост потребительского спроса и благосостояния граждан, так как люди смогут больше тратить.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #силуанов #минфин #льготы #выплаты #льготники
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