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Россия нас опережает: в США рассказали об успехах Путина в Сирии
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    Россия нас опережает: в США рассказали об успехах Путина в Сирии

    22:02  28 Ноября 2017
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    Россия нас опережает: в США рассказали об успехах Путина в Сирии

    Вашингтон, 28 ноября. Американское издание The Washington Post проанализировало новый виток дипломатической активности в сирийском урегулировании.

    В центре внимания американских журналистов оказалась встреча президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи. Точнее не сама встреча, а «одна единственная фотография, которая может послужить весьма лаконичной и красноречивой характеристикой сложившейся ситуации». Речь идет о снимке, на котором Башар Асад обнимает Владимира Путина.

    По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в ходе состоявшейся в Сочи встречи Асад поблагодарил президента России за спасение Сирии.

    «Эти объятия стали для г-на Путина способом отпраздновать свой успех в спасении режима Асада от военного поражения и в обеспечении целой серии побед сирийской армии», — так охарактеризовало фото The Washington Post.

    Кроме того, по мнению издания, этот жест «характеризует цели г-на Путина в предстоящем дипломатическом процессе», а именно: сохранить власть Асада, создать новую сферу влияния на Ближнем Востоке и отодвинуть США на второй план. Последний пункт «плана Путина» вызывает у американского издания наибольшее негодование.

    Россия нас опережает: в США рассказали об успехах Путина в Сирии

    Военные, а теперь и дипломатические успехи России в сирийском урегулировании не могут не тревожить США. Как пишет издание, Россия «опережает США в качестве объединяющей силы в самом главном конфликте на Ближнем Востоке», а также упрекает Дональда Трампа в том, что он радуется успехам своего идеологического противника. 

    Более того, Вашингтон теряет влияние на мировой арене, подводит итог издание.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #сирия #трамп #асад #the washington post
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