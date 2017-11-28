Поручения Путина по демографии не потребуют внесения поправок в бюджет — Силуанов

Москва, 28 ноября. У российских властей есть финансовые резервы, которые можно направить на реализацию программы по стимулированию рождаемости в стране. Об этом рассказал во вторник министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

«Изменений в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы в связи с необходимостью выполнения поручений президента в области демографии не потребуется. Необходимые ресурсы учтены в резерве президента и правительств», — подчеркнул он, комментируя заявления главы государства Владимира Путина.

Напомним, на заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячную выплату на первого ребенка. На эти цели в ближайшие три года планируется потратить 114,5 миллиарда рублей.