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Поручения Путина по демографии не потребуют внесения поправок в бюджет — Силуанов
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    Поручения Путина по демографии не потребуют внесения поправок в бюджет — Силуанов

    21:59  28 Ноября 2017
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    Поручения Путина по демографии не потребуют внесения поправок в бюджет — Силуанов

    Москва, 28 ноября. У российских властей есть финансовые резервы, которые можно направить на реализацию программы по стимулированию рождаемости в стране. Об этом рассказал во вторник министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

    «Изменений в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы в связи с необходимостью выполнения поручений президента в области демографии не потребуется. Необходимые ресурсы учтены в резерве президента и правительств», — подчеркнул он, комментируя заявления главы государства Владимира Путина.

    Напомним, на заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячную выплату на первого ребенка. На эти цели в ближайшие три года планируется потратить 114,5 миллиарда рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #силуанов
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