Сирия итоги за сутки на 29 ноября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, в Дейр-эз-Зоре ликвидированы десятки террористов ИГ

Сирия, 29 ноября. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Дейр-эз-Зоре ликвидированы десятки террористов ИГ1, при взрыве в Эс-Сувейде нейтрализовано четыре боевика ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Алеппо, обеспечивают продвижение САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, уничтожили десятки террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ нейтрализовали шестерых боевиков «Ан-Нусры» в Хаме.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр-эз-Зоре, атакует позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: проводит аресты своих командиров в Идлибе, несет потери в Хаме, теряет позиции в Дамаске.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Восточной Гуте Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции SDF в Алеппо, противостоит ИГ на западе провинции Даръа, потеряла четырех боевиков в Эс-Сувейде.

Провинция Дамаск

В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел укрепрайонов радикальных группировок, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута, с использованием тяжелой артиллерии. По информации одного из местных источников, правительственные войска нанесли удары по зонам дислокации боевиков в районах поселений Арбин, Дума, Мисраба, Хараста и Мадира. В это же время радикалы открыли минометный огонь по Харасте. Об этом сообщало информационное агентство Almanar News. В конце дня Smart News Agency писало, что в населенном пункте продолжаются бои между правительственными войсками и боевиками «Ахрар аш-Шам» за контроль над транспортной базой.

Smart News Agency передавало также, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям боевиков недалеко от ферм Бейт Джинн. Позже информагентство писало уже об артиллерийских обстрелах опорных пунктов незаконных группировок со стороны САА в этом районе. В конце дня стало известно, что правительственные войска установили контроль над холмом Таль Бардаъия после столкновений с радикалами «Джебхат ан-Нусры». По информации источника в Twitter (@IvanSidorenko1), в ходе штурма стратегических высот правительственные войска нейтрализовали четырех боевиков.

Гуманитарный конвой из девяти грузовиков с продуктами питания прибыл в Восточную Гуту. О доставке продовольствия для мирных жителей региона писало в своем Twitter (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб, расположенном на северо-востоке провинции Алеппо, отмечались боестолкновения между представителями военного совета города, состоящего из боевиков Сирийской свободной армии (ССА), и одной из группировок ССА. Конфликт начался с того, что лидеры военного совета отказались отпустить из-под ареста задержанных ранее членов вооруженного формирования. О противостоянии между боевиками «свободной армии» писало информационное агентство Almanar News.

На северо-западе региона продолжились взаимные обстрелы между Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими отрядами ополчения. По данным Almanar News, ССА вела артиллерийский обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в поселении Басофан к югу от Африна.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Рамла и Расм Саяла на юге провинции Алеппо. Об этом сообщало Smart News Agency. Также солдаты армии САР нейтрализовали нескольких боевиков радикальных группировок в результате столкновения в районе Джабаль аль-Хосс, писал военный Telegram-канал (@SRNN2011). Кроме того под контроль САА перешли поселения Азизия и Абиса в юго-западной части региона.

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обезвредили мину, заложенную в автомобиль скорой помощи, в городе Аль-Атариб на западе провинции Алеппо. Об этом сообщал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@shahed_alep).

Боевики радикальных формирований вели обстрел района Аль-Захра к северу от административного центра провинции Алеппо, передавал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@NDhoms1). По данным автора публикации, Сирийская арабская армия (САА), базирующаяся в этой местности открыла ответный огонь по зонам дислокации незаконных вооруженных группировок.

На севере региона ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикалов в окрестностях поселения Кафр Хамра. По данным военного Twitter-канала (@HalabTodayTV), в результате боевого вылета сирийской авиации был уничтожен автомобиль боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников установила контроль над поселением Аль-Ашара в пригороде Дейр-эз-Зора. По данным информационного агентства Almanar News, в ходе боев правительственные войска уничтожили десятки террористов «Исламского государства». В конце дня после продолжительных боев с ИГИЛовцами в районе поселения Аль-Курия, САА при поддержке союзников полностью освободила населенный пункт от ИГ, сообщал военный Twitter-канал (@mod_gov_sy). По данным информационного агентства Al-Masdar News, зачистка Аль-Курии и Аль-Ашары приблизили полное освобождение от террористов западного побережья реки Евфрат. По сообщениям местных источников, всего армии САР удалось выбить ИГ из не менее, чем семи поселений на территории между Абу-Кемалем и Меядином. Кроме того, в результате боестолкновений с «Исламским государством»1 правительственные войска захватили 15 танков, несколько десятков минометов и два тяжелых артиллерийских орудия.

Также Almanar News писало, что в городе Хаджин, расположенном к юго-востоку от административного центра провинции, террористы ИГ арестовывали радикалов, сбежавших с поля боя. По данным информагентства, исламистов берут под стражу вместе с членами их семей.

Провинция Даръа

В населенном пункте Ум Валад на востоке провинции Даръа прогремел взрыв, сообщало информационное агентство Almanar News. Подробности происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших при взрыве мирных жителях не поступало.

Еще один взрыв случился на северо-востоке региона. Сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиль, принадлежавший Сирийской свободной армии (ССА). По данным Smart News Agency, СВУ разорвалось в момент, когда в транспортном средстве находилось двое боевиков ССА. Полевой командир «свободной армии», который, как предполагается, был целью данного покушения, получил серьезные ранения. Сопровождавшие его члены ССА были ликвидированы. Информационное агентство писало, ссылаясь на источник в руководстве «свободной армии», что атаку могли организовать террористы связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», столкновения ССА с которыми отмечались сегодня на западе провинции в районе бассейна реки Ярмук.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Абу Дали в юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@omawi.news.agency).

В административном центре региона боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких командиров радикальной коалиции. По информации агентства Almanar News, причиной для массового взятия под стражу главарей группировки стали слухи о возможном отделении «верхушки» «Тахрир аш-Шам» для создания в Идлибе нового радикального военизированного формирования.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Джебхат ан-Нусрой»1. Информационное агентство Almanar News передавало, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ уничтожили шестерых боевиков «Тахрир аш-Шам». В числе ликвидированных исламистов был полевой командир. В результате боев армии САР удалось взять под контроль несколько населенных пунктов в окрестностях недавно освобожденной от террористов «Ан-Нусры» деревни Мустариха. Таким образом, бригады Сирийской арабской армии (САА) под прикрытием российской авиации вплотную подошли к границе с провинцией Идлиб.

Российская авиация ударила по зонам дислокации террористов «Исламского государства» на востоке региона. Военный источник в социальной сети Twitter (@syrianewz_) писал, что авиаудары российских ВКС нанесли значительный урон объектам ИГИЛ1, в результате чего исламисты отступили из района населенных пунктов Кбебат и Ум Хариза. Эти поселения и их окрестности находятся под контролем проправительственных сил. Позже военный источник передавал в Twitter (@QalaatAlMudiq), что ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе поселения Аз-Закят

Также российская авиация ударила по укрепрайонам боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Рахаджан на востоке провинции Хама. Об этом писало информационное агентство Almanar News. По данным военного Telegram-канала (@C_Military1), благодаря поддержке российских летчиков солдаты армии САР смогли выбить террористов «Тахрир аш-Шам» с высоты Тель Хазам.

Одновременно с этим позиции «Ан-Нусры» атаковали боевики «Исламского государства». По данным местных источников, бои между исламистами фиксировались недалеко от населенного пункта Аштане.

Провинция Эс-Сувейда

На трассе между административными центрами провинций Эс-Сувейда и Даръа прогремел взрыв. Damascus Now сообщало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что автомобиль Сирийской свободной армии (ССА) подорвался на мине, заложенной на участке дороги в районе деревни Малиха. По данным информационного агентства, в результате инцидента были нейтрализованы четыре боевика ССА.

Ранее недалеко от населенного пункта Харран боевики радикальных группировок напали на пассажирский автобус. В результате атаки погибло восемь мирных сирийцев, в том числе, один ребенок.

Ирак

Силы безопасности Ирака обнаружили и арестовали одного из самых разыскиваемых в провинции Дияла террористов «Исламского государства». Мужчине удавалось скрываться от правосудия в течение последних девяти лет. Информационное агентство Alsumaria News писало, что арестованный являлся организатором, по меньшей мере, четырех крупных террористических актов. Исламиста взяли под стражу в районе Аль-Халесв.

Турецкая авиация нанесла очередной удар по позициям курдских военизированных отрядов в горах Асос в провинции Сулеймания. Об этом сообщало информационное агентство Alsumaria News. Позже местные источники писали, что самолеты ВВС Турции продолжали летать над данными территориями на протяжении всего дня.

Террористы «Исламского государства» атаковали расположения отрядов «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук, писало Iraqi News. По данным информационного агентства, бойцам народного ополчения удалось отбить нападение исламистов. Кроме того, в результате боестолкновения было нейтрализовано шесть боевиков ИГИЛ.

Командующие операцией по зачистке от «Исламского государства» пустыни на западе провинции Анбар заявили об уничтожении силами иракской армии нескольких тоннелей террористов. Об этом писало информационное агентство Iraq Press.

Генеральный секретарь Рабочей партии Курдистана (РПК) заявил о своем несогласии с решением об отмене результатов референдума о независимости курдских территорий. Об этом сообщило информационное агентство Alsumaria News. Напомним, 25 сентября состоялось голосование, в ходе которого за независимость Курдистана проголосовало более 90% населения. Однако Багдад не признал результаты референдума. 20 ноября Верховный суд Ирака постановил, что голосование было неконституционным, и объявил его итоги недействительными.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)