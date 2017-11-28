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Донецк призвал Киев вернуть представителей ДНР в СЦКК
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    Донецк призвал Киев вернуть представителей ДНР в СЦКК

    21:56  28 Ноября 2017
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    Донецк призвал Киев вернуть представителей ДНР в СЦКК

    Донецк, 28 ноября. Донецкая народная республика призвала украинские власти вернуть представителей ДНР в штаб совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Соледаре. Об этом во вторник заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

    По его словам, Донецк выполняет все условия минских соглашений и предлагает Киеву последовать его примеру.

    «Предлагаем украинской стороне в СЦКК оставить политику для политиков и начать совместную работу по зеркальному размещению представителей Украины и республик на паритетных условиях на территориях, подконтрольных сторонам конфликта», — цитирует Якубова РИА Новости.

    Руководство ДНР подчеркнуло, что Украина в начале 2015 года сделала невозможным работу российских, донецких и луганских представителей в СЦКК. При этом украинским наблюдателям никто не мешает работать в пунктах СЦКК, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #днр #украина #донецк #сцкк
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