Тиллерсон заявил, что США и Европа ведут согласованную санкционную политику против РФ

Вашингтон, 28 ноября. Соединенные Штаты и Европа совместно противодействуют «российской агрессии» с помощью «согласованной санкционной политики». С таким заявлением выступил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы. <…> США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии посредством совместной санкционной политики», — приводит слова госсекретаря RT.

Глава Госдепартамента выразил надежду, что Москва «сделает шаги назад», «восстановив» полный суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Он также призвал к совместным усилиям в рамках минского процесса.

Напомним, что в конце сентября стало известно, что Тиллерсон был назначен американским президентом Дональдом Трампом ответственным за применение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. В то же время бывший посол США Джон Теффт в РФ указал, что американские санкции в отношении России не привели к кардинальному изменению ситуации на Украине.