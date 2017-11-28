Сирия новости 28 ноября 22.30: «Ахрар аш-Шам» продолжает атаковать САА в Дамаске, в Даръа ликвидировано двое боевиков ССА

Сирия, 28 ноября. «Ахрар аш-Шам» продолжает атаковать САА в Дамаске, в Даръа ликвидировано двое боевиков ССА, радикалы ведут обстрел мирных районов Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Ахрар аш-Шам» в Харасте, наносят удары по позициям боевиков в Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Восточной Гуте Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в Даръа.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются бои за контроль над транспортной базой между правительственными войсками и боевиками «Ахрар аш-Шам». Об этом пишет информационное агентство Smart News Agency.

Также противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями продолжилось в районе ферм Бейт Джинн. По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), сирийская авиация наносит удары по укрепрайонам боевиков. По информации источника в Twitter (@IvanSidorenko1), в окрестностях холма Таль Бардаъия продолжаются военные действия. Автор публикации отмечает, что в ходе штурма стратегических высот правительственные войска нейтрализовали четырех боевиков.

Провинция Алеппо

Боевики радикальных формирований ведут обстрел района Аль-Захра к северу от административного центра провинции Алеппо, передает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@NDhoms1). По данным автора публикации, Сирийская арабская армия (САА), базирующаяся в этой местности открыла ответный огонь по зонам дислокации незаконных вооруженных группировок.

На севере региона ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикалов в окрестностях поселения Кафр Хамра. По данным военного Twitter-канала (@HalabTodayTV), в результате боевого вылета сирийской авиации был уничтожен автомобиль боевиков.

Провинция Даръа

На северо-востоке провинции Даръа взорвался автомобиль, принадлежавший Сирийской свободной армии (ССА). По данным Smart News Agency, взрывное устройство было заложено в машине и сдетонировало в момент, когда в транспортном средстве находилось двое боевиков ССА. Полевой командир «свободной армии», который, как предполагается, был целью данного покушения, получил серьезные ранения. Сопровождавшие его члены ССА были ликвидированы.

Информационное агентство пишет, ссылаясь на источник в руководстве «свободной армии», что атаку могли организовать террористы связанной с «Исламским государством»1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». В течение нескольких последних месяцев на западе региона отмечаются ожесточенные бои между ССА и ИГИЛовцами. Последние неоднократно организовывали теракты, целью которых было устранение высокопоставленных членов Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе поселения Аз-Закят. О боевом вылете российских летчиков пишет военный источник в своем Twitter-аккаунте (@QalaatAlMudiq). Ранее сообщалось, в результате эффективной работы ВКС РФ на востоке провинции Хама террористы ИГИЛ1 отступили из района населенных пунктов Кбебат и Ум Хариза. Сейчас эти поселения и их окрестности находятся под контролем проправительственных сил.

Также российские ВКС обеспечивают продвижение САА к границе с провинцией Идлиб. Под прикрытием авиации РФ сирийская армия уничтожила шестерых боевиков «Тахрир аш-Шам» и взяла под контроль населенных пунктов в окрестностях недавно освобожденной от террористов «Ан-Нусры» деревни Мустариха.

Ирак

Командующие операцией по зачистке от «Исламского государства» пустыни на западе провинции Анбар заявили об уничтожении силами иракской армии нескольких тоннелей террористов. Об этом пишет информационное агентство Iraq Press.

Генеральный секретарь Рабочей партии Курдистана (РПК) заявил о своем несогласии с решением об отмене результатов референдума о независимости курдских территорий. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News. Напомним, 25 сентября состоялось голосование, в ходе которого за независимость Курдистана проголосовало более 90% населения. Однако Багдад не признал результаты референдума. 20 ноября Верховный суд Ирака постановил, что голосование было неконституционным, и объявил его итоги недействительными.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)