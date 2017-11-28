Северная Корея провела пуск баллистической ракеты
Сеул, 28 ноября. Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
Напомним, что КНДР в июле прошлого года дважды проводила испытания баллистических ракет. Кроме того, 29 августа и 15 сентября были осуществлены еще два пуска ракет, пролетевших над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил о шестом по счету ядерном испытании, ставшем самым мощным за всю историю страны.
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