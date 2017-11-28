«Северный поток – 2» может получить разрешения от стран ЕС к середине 2018 года

Брюссель, 28 ноября. Проект магистрального газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» может получить все необходимые разрешения от стран, которые он затрагивает, к середине 2018 года. Об этом заявил финансовый директор проекта «Северный поток — 2» Пол Коркоран.

«Мы ожидаем, что у нас будут все разрешения во втором квартале следующего года. У нас есть пять стран, от которых нам нужно получить разрешения: Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Первое разрешение мы ожидаем скоро, надеюсь, в районе конца года, а последнее - к концу второго квартала (2018 года — Прим. ФАН)», — сказал Коркоран.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ об очередных антироссийских санкциях. В документе содержится ряд экономических мер, налагающих определенные ограничения на американские компании, которые сотрудничают с Россией. Также указ Трампа прямо говорит о необходимости противодействия реализации «Северный поток – 2». Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что экономические ограничения все чаще используются в качестве инструмента борьбы на мировых рынках, передает «Дни.ру».