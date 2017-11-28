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США продолжают вооружать сирийских курдов, несмотря на обещания Трампа — СМИ
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    США продолжают вооружать сирийских курдов, несмотря на обещания Трампа — СМИ

    21:27  28 Ноября 2017
    386

    США продолжают вооружать сирийских курдов, несмотря на обещания Трампа — СМИ

    Анкара, 28 ноября. Власти США передали новую партию оружия курдскому ополчению в Сирии. Это произошло через три дня после того, как президент США Дональд Трамп в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал прекратить вооружать сирийских курдов.

    Как сообщает турецкая газета Sabah, в районе сирийского Дейр-эз-Зор ранее были замечены грузовики с иранскими номерами, которые перевозили 26 броневиков Humvee и другую американскую технику.

    США продолжают вооружать сирийских курдов, несмотря на обещания Трампа — СМИ

    Напомним, что на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о телефонном разговоре Трампа и Эрдогана. По его словам, в ходе беседы Эрдоган призвал президента США прекратить поставки оружия курдам, опасаясь, что они могут впоследствии использовать его против Турции. Трамп пообещал, что США перестанут поддерживать курдов оружием,  однако впоследствии Белый дом заявил, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств.              

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #трамп #эрдоган #курды #оружие #поставки
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