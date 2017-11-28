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Украина
В Раде предложили ввести наказание за отрицание голодомора
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    В Раде предложили ввести наказание за отрицание голодомора

    21:47  28 Ноября 2017
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    В Раде предложили ввести наказание за отрицание голодомора

    Киев, 28 ноября. На рассмотрение в Верховную раду Украины передан законопроект, посвященный введению уголовной ответственности за непризнание голодомора. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале украинского парламента.

    Авторами инициативы стали народные депутаты от партии «Свобода» Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский. Непосредственно текст документа пока недоступен для ознакомления.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел продолжить работу, направленную на признание мировым сообществом голодомора 30-х годов «геноцидом украинского народа».

    Непосредственно политолог Александр Дудчак указал на то, что признание голодомора геноцидом является идеей, с помощью которой пытаются подогреть вражду между Киевом и Москвой.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина
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