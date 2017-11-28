Удар по Асаду: эксперты прокомментировали отказ США уходить из Сирии

Соединенные Штаты не собираются покидать Сирийскую Арабскую Республику (САР) после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Вашингтон продолжит оказывать давление на президента САР Башара Асада. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на официальные источники. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, при полном выводе войск Соединенные Штаты могут уступить Башару Асаду территории САР. Это гарантирует сирийскому президенту политическое выживание, что также станет победой Ирана.

Для того, чтобы не допустить этого, Вашингтон собирается оставить войска в САР для того, чтобы поддержать арабо-курдские формирования группировки «Демократических сил Сирии».

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Башар Асад является фигурой, неприемлемой для США и подконтрольных им вооруженных бандформирований, называемых «сирийской оппозицией». Поэтому возобновление со стороны этой «оппозиции» требований о безусловном уходе Асада от власти в Сирии является следствием недовольства США тем, как идут дела в сирийском конфликте.

«Необходимо быстрее подготовить и провести Конгресс национального диалога Сирии. До этого мероприятия действующие сирийские власти, если они хотят остаться в стране в качестве легитимного правительства, должны вынести на всенародное обсуждение проект новой Конституции Сирии. Кроме того, должен быть наконец-таки инициирован и осуществлен диалог с внутренней сирийской оппозицией из числа действующих сегодня внутри страны политиков и чиновников. Только таким образом Асад может выбить из под ног США и их союзников почву для дальнейшего требования своей безусловной отставки», — резюмировал Максим Жаров.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что ситуация на Ближнем Востоке для США фактически зашла в тупик. Дамаск контролирует уже 98% территории, операция против боевиков близится к завершению, Россия фактически одержала победу в борьбе с ИГ1, Асад остался у власти.

«Все перечисленное означает геополитический проигрыш США. Безусловно, Запад не может позволить себе признать поражение, но и выбрать определенный вектор дальнейшего развития американцы тоже пока не могут. Не стоит забывать про сохраняющуюся разрозненность в Администрации Трампа. Сам Трамп тоже делает противоречивые заявления. Все это говорит о полном отсутствии понимания дальнейшей стратегии по Ближнему Востоку. Заявления о том, что американские военнослужащие не покинут территорию Сирии самостоятельно, подтверждают отказ признания поражения. Возможно, сохранив контингент в Сирии, Штаты будут и дальше пытаться заниматься дестабилизацией ситуации в регионе вплоть до очередных попыток по смене режима Асада. Также никто не исключает дальнейшее спонсирование террористов. По сути, оставив контингент в Сирии, американцы заявляют о том, что войну они будут продолжать. Только вопрос в другом, если 98% территории уже под контролем Дамаска, против кого они собираются воевать?», — заключила Наталия Елисеева.

1 Организация запрещена на территории РФ.