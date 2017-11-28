Посол РФ в США осмотрит дипсобственность России в Сан-Франциско

Вашингтон, 28 ноября. Посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе визита в Калифорнию проведет осмотр дипломатической собственности России в Сан-Франциско. Визит российского дипломата в Калифорнию продлится с 29 ноября по 3 декабря.

В ходе визита Антонов осмотрит дипломатическую собственность России в Сан-Франциско, а также проведет ряд встреч с экспертными и деловыми кругами. Об этом сообщает посольство России в США.

«C 29 ноября по 3 декабря посол А.И.Антонов посетит штат Калифорния», – сообщили в российской дипмиссии.

Кроме того, в рамках поездки посол проведет ряд встреч с соотечественниками, а также экспертными и деловыми кругами. Антонов проведет ряд выступлений в университетах и посетит Форт Росс.

Напомним, что в начале сентября в связи с требованием властей США были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Кроме того, 11 октября со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне были сорваны флаги.