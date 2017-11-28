Пушков поддержал идею Прохорова начать судебный процесс против Родченкова в США

Москва, 28 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Михаила Прохорова о необходимости инициировать судебный процесс в США против экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Ранее Прохоров заявил о готовности предоставить любую поддержку российским спортсменам, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх Международным олимпийским комитетом. Он также добавил, что наши спортсмены должны иметь возможность оппонировать тому, на чьих словах «строится вся эта вакханалия спортивного беззакония».

«Согласен с Прохоровым. Вакханалия вокруг российских спортсменов – это «охота на ведьм» в спорте», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Сенатор также добавил, что инициаторы допингового скандала игнорируют доказательства, свидетельствующие о невиновности российских спортсменов, так как им нужны жертвы.

Согласен с Прохоровым. Вакханалия вокруг росс. спортсменов - это"охота на ведьм"в спорте. Ее инициаторам не нужны доказ-ва - им нужны жертвы — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 28, 2017

Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил еще пятерых российских спортсменов, в том числе биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты на соревнованиях в Сочи.