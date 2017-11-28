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Политика
Пушков поддержал идею Прохорова начать судебный процесс против Родченкова в США
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    Пушков поддержал идею Прохорова начать судебный процесс против Родченкова в США

    22:05  28 Ноября 2017
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    Пушков поддержал идею Прохорова начать судебный процесс против Родченкова в США

    Москва, 28 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Михаила Прохорова о необходимости инициировать судебный процесс в США против экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    Ранее Прохоров заявил о готовности предоставить любую поддержку российским спортсменам, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх Международным олимпийским комитетом. Он также добавил, что наши спортсмены должны иметь возможность оппонировать тому, на чьих словах «строится вся эта вакханалия спортивного беззакония».

    «Согласен с Прохоровым. Вакханалия вокруг российских спортсменов – это «охота на ведьм» в спорте», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

    Сенатор также добавил, что инициаторы допингового скандала игнорируют доказательства, свидетельствующие о невиновности российских спортсменов, так как им нужны жертвы.

    Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил еще пятерых российских спортсменов, в том числе биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты на соревнованиях в Сочи.

    Автор: Алексей Громов
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    #пушков #родченков #прохоров #спортсмены
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