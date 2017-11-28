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Политика
США поручили Волкеру найти с Сурковым выход из тупика в Донбассе
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    США поручили Волкеру найти с Сурковым выход из тупика в Донбассе

    21:16  28 Ноября 2017
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    США поручили Волкеру найти с Сурковым выход из тупика в Донбассе

    Вашингтон, 28 ноября. Нормализация российско-американского политического диалога невозможна до тех пор, пока не будет решена проблема Украины. Об этом заявил во вторник государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

    «Это устойчивое препятствие», — объяснил дипломат.

    Тиллерсон также указал на то, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер должен сфокусироваться на работе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

    «Чтобы понять, есть ли у нас путь вперед, не оставляя в стороне «нормандский» процесс, работая с ним, чтобы понять, можем ли выйти из тупика», — подчеркнул он.

    Вашингтон также поддерживает инициативу, посвященную размещению миротворческого контингента в зоне военного конфликта в Донбассе.

    Напомним, ранее спецпредставитель государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил о том, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #донбасс #украина #тиллерсон #волкер
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