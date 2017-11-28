США поручили Волкеру найти с Сурковым выход из тупика в Донбассе

Вашингтон, 28 ноября. Нормализация российско-американского политического диалога невозможна до тех пор, пока не будет решена проблема Украины. Об этом заявил во вторник государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«Это устойчивое препятствие», — объяснил дипломат.

Тиллерсон также указал на то, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер должен сфокусироваться на работе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Чтобы понять, есть ли у нас путь вперед, не оставляя в стороне «нормандский» процесс, работая с ним, чтобы понять, можем ли выйти из тупика», — подчеркнул он.

Вашингтон также поддерживает инициативу, посвященную размещению миротворческого контингента в зоне военного конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее спецпредставитель государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил о том, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус.