Путин встретился с главой ОДКБ в преддверии саммита в Минске

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с генеральный секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым, который посетил Москву с официальным визитом.

«Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым. Встреча состоялась в преддверии саммита ОДКБ, запланированного на 30 ноября в Минске», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отметим, что Хачатуров возглавил ОДКБ 14 апреля 2017 года. На этом посту он пробудет три года, прежде чем его сменит другой кандидат, одобренный советом коллективной безопасности.

Россию на саммите в Минске будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Ожидается, что на встрече будут подняты вопросы противодействия терроризму, кибератакам и попыткам использования оружия массового поражения.

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