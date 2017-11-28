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Путин встретился с главой ОДКБ в преддверии саммита в Минске
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    Путин встретился с главой ОДКБ в преддверии саммита в Минске

    22:00  28 Ноября 2017
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    Путин встретился с главой ОДКБ в преддверии саммита в Минске

    Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с генеральный секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым, который посетил Москву с официальным визитом.

    «Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым. Встреча состоялась в преддверии саммита ОДКБ, запланированного на 30 ноября в Минске», — сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин встретился с главой ОДКБ в преддверии саммита в Минске

    Отметим, что  Хачатуров возглавил ОДКБ 14 апреля 2017 года. На этом посту он пробудет три года, прежде чем его сменит другой кандидат, одобренный советом коллективной безопасности.

    Россию на саммите в Минске будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Ожидается, что на встрече будут подняты вопросы противодействия терроризму, кибератакам и попыткам использования оружия массового поражения.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #одкб #хачатуров
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