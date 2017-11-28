Тиллерсон: США и Россия могут сотрудничать по Афганистану

Вашингтон, 28 ноября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать по Афганистану, но пока не определили в чем именно.

По его словам, США готовы сотрудничать с Россией по Афганистану, однако для этого необходимо определить общие интересы Москвы и Вашингтона в регионе.

«Могут быть возможности для сотрудничества по Афганистану, но мы пока не пришли к тому, что это может быть. Мы говорим об этом (с Россией – Прим. ФАН)», — отметил Тиллерсон.

Стоит отметить, что в августе администрация президента США Дональда Трампа приняла новую стратегию действий в Афганистану. В рамках новой стратегии численность военного контингента США в Афганистане выросла на 3,5 тысячи, достигнув 14,5 тысячи военнослужащих.