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Политика
Тиллерсон: США и Россия могут сотрудничать по Афганистану
Политика
Тиллерсон: США и Россия могут сотрудничать по Афганистану
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    Тиллерсон: США и Россия могут сотрудничать по Афганистану

    20:51  28 Ноября 2017
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    Тиллерсон: США и Россия могут сотрудничать по Афганистану

    Вашингтон, 28 ноября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать по Афганистану, но пока не определили в чем именно.

    По его словам, США готовы сотрудничать с Россией по Афганистану, однако для этого необходимо определить общие интересы Москвы и Вашингтона в регионе.

    «Могут быть возможности для сотрудничества по Афганистану, но мы пока не пришли к тому, что это может быть. Мы говорим об этом (с Россией – Прим. ФАН)», — отметил Тиллерсон.

    Стоит отметить, что в августе администрация президента США Дональда Трампа приняла новую стратегию действий в Афганистану. В рамках новой стратегии численность военного контингента США в Афганистане выросла на 3,5 тысячи, достигнув 14,5 тысячи военнослужащих.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #афганистан #сотрудничество #тиллерсон
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