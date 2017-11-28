Путин поручил улучшить демографию: как изменится жизнь российских семей с детьми с 2018 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы озвучил ряд важнейших инициатив в социально-демографической сфере. Речь идет о ежемесячном пособии при рождении первенца, о продлении до конца 2021 года программы материнского капитала, о льготной ипотеке для молодых семей, о кардинальном улучшении ситуации с детскими дошкольными учреждениями. По мнению аналитиков, эти меры отвечают социальным ожиданиям россиян и направлены на улучшение демографической ситуации в России.

«Золотой» первенец

Одно из самих запомнившихся предложений президента — ввести с января 2018 года ежемесячные выплаты, которые будут получать молодые семьи, родившие первого ребенка. Родители будут получать помощь до достижения малышом полутора лет, что станет серьезным подспорьем молодым семьям.

«В среднем она /адресная помощь семьям с первенцем/ составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 году — 11143 рубля», — отметил глава РФ, уточнив, что на эти выплаты в бюджете на три года будет заложено 114,5 млрд рублей.

Владимир Путин уточнил, что выплаты будут адресными, а их величина будет устанавливаться, исходя из размера прожиточного минимума для детей, установленного в регионе, где проживает молодая семья.

«Выплаты будут в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходом, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — уточнил президент.

Продление и расширение программы материнского капитала

Владимир Путин также предложил продлить до 31 декабря 2021 года программу материнского капитала и расширить сферу его применения. Согласно предложению президента, особо нуждающиеся семьи смогут получать по этой программе материальную помощь, в том числе в виде ежемесячных выплат. Кроме того, маткапитал можно будет использовать на оплату дошкольного образования, а также на уход за ребенком с двухмесячного возраста.

На сегодняшний день программа маткапитала действует до 31 декабря 2018 года. Размер выплат на сегодня составляет 453 тысячи рублей. Материнским капиталом уже воспользовалось 8,5 млн семей. Как рассказали в Пенсионном фонде, более пяти миллионов молодых семей уже улучшили свои жилищные условия благодаря маткапиталу.

«Из них 3,2 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», — рассказали в ПФР.

Льготная ипотека для семей с детьми

Выступая на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, президент РФ Владимир Путин также предложил запустить специальную программу по улучшению жилищных условий российских семей, имеющих двух и более детей.

Президент разъяснил, что программой льготного ипотечного кредитования смогут воспользоваться семьи, родившие второго или третьего ребенок после наступления 2018 года. Такие семьи фактически смогут получить ипотеку под 6% годовых, разницу погасит государство.

«Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования, ее возможностями смогут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок», — заявил Владимир Путин.

Президент пояснил, что эти семьи, покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя полученные ранее ипотечные кредиты, смогут рассчитывать на государственное субсидирование процентной ставки свыше 6% годовых.

Очереди в ясли уйдут в прошлое

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, также отметил, что необходимо как можно скорее решить проблему с очередями в детские ясли.

Путин напомнил, что на сегодня уже почти удалось решить проблему с местами в детских садах, а вот с яслями еще не все так гладко.

«Теперь необходимо ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. Сделать это нужно как можно быстрее», — подчеркнул президент.

В целом же Владимир Путин назвал позитивными итоги реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Глава государства подчеркнул, что эта стратегия приобрела общероссийский характер.

«Речь идет о детях, о будущем России. Могу сказать, что в целом итоги очень достойные, позитивные», — подчеркнул глава государства, выступая на заседании координационного совета.

Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что впереди еще много работы.

«Конечно, нам надо идти дальше, безусловно, еще далеко не все сделано. Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически, нам нужно перезагрузить нашу политику демографического развития», — подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин. Биография.