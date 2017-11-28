Попавший в плен при наступлении ВСУ украинский военный ждет в ДНР обмена

Взятый в плен в ходе наступления ВСУ украинский военнослужащий Роман Фурсов находится в больнице в ДНР под наблюдением врачей. Об этом сообщили в сюжете программы «Вести» на телеканале «Россия».

«Неделю назад силы ВСУ предприняли попытку прорыва на так называемой Светлодарской дуге. Наступление удалось отбить, но ВСУ все же заняли два села в центральной зоне, при этом понесли большие потери. Есть и те, кто попал в плен. Роман — один из них. Украинский солдат получил ранение и теперь, как и остальные, тоже ждет обмена», — говорится в сюжете.

Подробности наступления ВСУ на поселок Фрунзе, о которых рассказал Фурсов, — читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.

Завтра в Минске должны состояться переговоры представителей ДНР и ЛНР и официального Киева. Речь может идти о самом массовом обмене военнопленными за всю историю конфликта на юго-востоке Украины. Переговоры стали возможны после того, как украинский политик Виктор Медведчук попросил помочь в этом вопросе президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, украинские военнопленные, которые находятся сейчас в ДНР, рассказали о том, чем планируют заняться после освобождения.

«Я хочу вернуться домой живым, потому что меня ждут родители. Это в первую очередь. О себе не думаю, самое главное — думать надо о родителях. Сделал глупость [решив участвовать в так называемой АТО], — рассказал Александр, который находится в плену уже два года.

Также в программе показали условия, в которых содержатся пленные. В колонии солдат ВСУ кормят три раза в день, они имеют право на двухчасовую прогулку. Раз в неделю они посещают баню. В каждой камере есть умывальник и туалет.

Другие пленные признались, что в свободное время читают книги из местной библиотеки.