Путин предложил продлить выплату материнского капитала до конца 2021 года
Москва, 28 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил продлить срок действия программы материнского капитала до конца 2021 года. Об этом глава государства заявил на заседании координационного совета по реализации пятилетней нацстратегии действий в интересах детей.
Путин напомнил о том, что программу планировалось свернуть в конце 2018 года.
«Думаю, что ко многим из вас обращаются, ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин предложил с 2018 года ввести ежемесячные выплаты за первого ребенка. На данные цели будет выделено около 114,5 миллиарда рублей.