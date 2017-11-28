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Политика
Сирия: США создают новый оплот ИГИЛ в зоне Ат-Танф
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    Сирия: США создают новый оплот ИГИЛ в зоне Ат-Танф

    20:28  28 Ноября 2017
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    Сирия: США создают новый оплот ИГИЛ в зоне Ат-Танф

    Москва, 28 ноября. Чем ближе завершение операции ВКС РФ в Сирии против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1 запрещена в РФ), тем более неадекватным становится поведение международной коалиции во главе с США. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Института Ближнего Востока.

    Вооруженные силы США уже третий год находятся в Сирии без приглашения официальных властей страны, а также без мандата ООН, что фактически приравнивает их к статусу оккупантов. При этом в середине ноября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские военнослужащие не покинут территорию Сирии до завершения переговоров в женевском формате между Дамаском и оппозицией, что свидетельствует об их намерении оставаться в Сирии, пока оттуда не уйдет законный президент страны Башар Асад.

    Кроме того, Пентагон создал военную базу в Ат-Танфе, куда в последнее время стекаются антиправительственные вооруженные группировки и боевики ИГИЛ, в результате чего создается впечатление, что в зоне Ат-Танфа формируется очередной оплот терроризма, а находящийся там лагерь беженцев «Эр-Рукбан» постепенно превращается в пристанище боевиков.

    Ат-Танфа играет стратегическую роль, так как американская база в этом районе позволяет контролировать перекрестки дорог из пустыни в Иорданию и в направлении южных сирийских провинций. В этих обстоятельствах у России в соответствии со взятыми на себя обязательствами не остается другого выхода, кроме как принимать меры силового характера для полного завершения уничтожения ИГИЛ и жестко пресекать все попытки террористов вырваться из зоны Ат-Танф в каком бы то ни было направлении.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #вкс рф
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