Тиллерсон заявил об угрозе для США после разгрома ИГ в Сирии и Ираке

Вашингтон, 28 ноября. Боевики «Исламского государства»1 будут продолжать представлять угрозу для всего мира и США даже после своего окончательного разгрома в Ираке и Сирии. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Несмотря на поражение ИГ1, угрозы от него будут сохраняться, в том числе и на территории США. Оно будет искать новые подходы», — отметил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, боевики ИГ, вероятнее всего, и дальше будут активно осуществлять пропаганду идей джихадизма в Интернете, набирая новых сторонников.

Напомним, что ранее в ноябре Госдепартамент США заявил, что «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка) потеряло 95% своих территорий в Сирии и Ираке. В то же время, по словам американского генерала Стивена Таунсенда, вытеснение террористов из Ирака и Сирии не означает окончательной победы над ними. Он уверен, что для победы над боевиками США должны наносить удары по их идеологии, а не по живой силе.

1 Организация запрещена на территории РФ.