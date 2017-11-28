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Пленный боец ВСУ рассказал правду о наступлении на Фрунзе: ФАН публикует видео допроса
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    Пленный боец ВСУ рассказал правду о наступлении на Фрунзе: ФАН публикует видео допроса

    20:30  28 Ноября 2017  /обновлено: 20:36  28 Ноября 2017
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    ФАН публикует видео допроса плененного бойца ВСУ Романа Фурсова

    Взятый в плен раненый военнослужащий ВСУ младший сержант 203-й авиационной бригады Роман Фурсов рассказал подробности попытки наступления ВСУ на поселок Фрунзе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Согласно показаниям Фурсова, 22 ноября командир роты старший лейтенант ВСУ Данилко с позывным «Север» вызвал военнослужащего для уточнения задачи у командира роты с позывным «Тор». Примечательно, что третья рота состоит преимущественно из солдат бывшего батальона «Донбасс».

    «Возле блиндажа находились 7-10 человек, которые живо обсуждали, как занять сепаратистскую позицию на трассе Бахмутка. Через некоторое время вышел «Тор» для пояснения задачи. Он сказал, что там слабое охранение — сепаратисты дежурят по два человека, а остальные так себе вояки. Т.е., что ее можно захватить безо всяких усилий – там даже пулеметов нет», — рассказывает военнослужащий ВСУ.

    По словам Фурсова, его задача заключалась в том, чтобы после захвата позиции выставить свое вооружение, – ДШК и СПГ – для дальнейшего продвижения в сторону поселка Фрунзе. Бойцу объяснили, что этот указ был дан вышестоящим командованием.

    «К 11 часам мы должны были взять позицию. После инструктажа Тор начал распределять людей по группам – троих человек в ударную группу, а один сапер, радист и снайпер должны были идти следом. Я хотел возразить, но не стал. После этого я ушел на свою позицию. Тор явно занервничал, когда узнал, что у меня есть только один СПГ и один ДШК», — вспоминает Фурсов.

    Для операции уже с вечера был подготовлен боекомплект из 20 выстрелов СПГ, двух коробок ДКШ и пяти пулеметных лент. Однако все пошло не так, как было запланировано. На следующий день в семь утра младший сержант Фурсов услышал стрельбу и взрывы. Один из бойцов попросил его помощи в эвакуации тяжелораненого, но при попытке спасти жизнь товарища боец ВСУ и сам получил ранение.

    «Я выдвинулся в сторону позиции, где еще продолжался бой – хотел вытащить тяжелораненого. Произошел взрыв – в итоге раненым стал я, упал в траншею и заполз в блиндаж», — заключил он.

    Исходя из показаний украинского военнослужащего можно сделать вывод, что все же это было наступление со стороны ВСУ, что является грубым нарушением минских договоренностей.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #донбасс #новороссия
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