Россия и США имеют общее видение того, как прекратить войну в Сирии — Тиллерсон

Вашингтон, 28 ноября. Россия и США имеют общие взгляды на тему того, как остановить гражданскую войну в Сирии. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Что касается России, то здесь есть области для сотрудничества. Мы усердно работаем в Сирии, чтобы победить ИГ1, и мы на пути полной победы раз и навсегда над ИГ1 в Сирии. Мы работаем вместе с Россией по тому, как предотвратить гражданскую войну», — отметил он.

Тиллерсон также отметил возможность углубления сотрудничества с Россией в вопросе борьбы с терроризмом с учетом миграционных вызовов, которые стоят сегодня перед Москвой.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее Тиллерсон заявлял, что ИГ по-прежнему будет представлять угрозу даже после своего окончательного разгрома в Ираке и Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.