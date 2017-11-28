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Политика
Тиллерсон: США и Россия могут сотрудничать по Афганистану
Политика
Россия и США имеют общее видение того, как прекратить войну в Сирии — Тиллерсон
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    Россия и США имеют общее видение того, как прекратить войну в Сирии — Тиллерсон

    20:15  28 Ноября 2017  /обновлено: 20:36  28 Ноября 2017
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    Россия и США имеют общее видение того, как прекратить войну в Сирии — Тиллерсон

    Вашингтон, 28 ноября. Россия и США имеют общие взгляды на тему того, как остановить гражданскую войну в Сирии. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    «Что касается России, то здесь есть области для сотрудничества. Мы усердно работаем в Сирии, чтобы победить ИГ1, и мы на пути полной победы раз и навсегда над ИГ1 в Сирии. Мы работаем вместе с Россией по тому, как предотвратить гражданскую войну», — отметил он.

    Россия и США имеют общее видение того, как прекратить войну в Сирии — Тиллерсон

    Тиллерсон также отметил возможность углубления сотрудничества с Россией в вопросе борьбы с терроризмом с учетом миграционных вызовов, которые стоят сегодня перед Москвой.  

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее Тиллерсон заявлял, что ИГ по-прежнему будет представлять угрозу даже после своего окончательного разгрома в Ираке и Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #сирия #тиллерсон
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